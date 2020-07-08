Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу Семочко

Во время перерыва на обед в судебном заседании в зал вошел представитель ГБР и объявил соответствующее постановление генпрокурора.

Экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко неожиданно объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после того объявления перерыва на обед в заседании Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечения в зал суда вошел представитель Государственного бюро расследований и громко сообщил, что у него есть постановление генерального прокурора Ирины Венедиктовой о завершении досудебного следствия по делу Семочко.

В то же время накануне, 7 июля, суд продлил срок досудебного следствия по этому делу еще на три месяца.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревают в издании заведомо незаконного приказа, который побудил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божко к превышению служебных полномочий.

Суд рассматривает ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства.

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