В Печерском суде Киева избирают меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку.

В Печерском райсуде Киева в четверг, 13 мая, начали избирать меру пресечения нардепу, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку по делу о госизмене.

Прокуратура требовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, сам Медведчук перед заседанием заявил, что готов к аресту, но убеждает, что «все будет нормально».

Он отметил, что его счета заблокированы санкциями, а, следовательно, он не сможет внести за себя залог. При этом, по его словам, у него есть соратники, которые ему в этом помогут.

«От меня деньги никто принять не может. Счета заблокированы незаконным решением СНБО. Даже наличку из-за санкции у меня принять не могут. Как уплатить залог в размере 300 миллионов гривен, будем думать»,- заявил Медведчук, комментируя ходатайство прокуратуры.

Вместе с Медведчуком на заседание пришли его однопартийцы - Илья Кива и Вадим Рабинович.

Арест Медведчука - что известно на данный момент

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора, после чего заявил, что считает дело против себя политически мотивированным, а обвинения бездоказательными.

Тарас Козак, по данным следствия, находится за пределами Украины.

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Автор: Григорий Бондарь