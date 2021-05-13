Прокуратура будет ходатайствовать о заключении Медведчука под стражу с возможностью внесения залога.

Кум Путина и депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук прибыл в Печерский райсуд Киева, где ему будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене.

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Прокуратура будет настаивать на взятии под стражу с возможностью залога в 300 миллионов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, сам Медведчук перед заседанием заявил, что готов к аресту, но убеждает, что «все будет нормально».

Отвечая на вопрос журналистов, поедет ли он в СИЗО, Медведчук сказал: «Если повезут — поеду. Вы не волнуйтесь, все будет нормально. Люди, которые меня очень уважают и любят, понимают, что все будет нормально».

Также Медведчук заявил, что против него ведутся политические преследования. «Я знаю, что инкриминируется сегодня представителю оппозиции, как это принято в украинском политикуме — было и продолжается. Это для того, чтобы закрыть рот мне как одному из лидеров партии, закрыть рот нашей фракции и партии», - заявил он и добавил, что все обвинения, которые ему выдвинуты, не имеют оснований.

«Я к этому отношения не имею. И все, что собрано в этих материалах, не соответствует действительности и не подтверждено объективными и реальными доказательствами», - сказал Медчедчук.

У здания суда вместе с Медведчуком также присутствовали народные депутаты и молодые люди спортивного вида. На уточняющий вопрос журналистов, кто эти люди и его ли это охрана, Медведчук сказал: «Это не охрана — это патриоты «за жизнь» и сторонники нашей партии».

Подозрение Медведчуку: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора, после чего заявил, что считает дело против себя политически мотивированным, а обвинения бездоказательными.

Тарас Козак, по данным следствия, находится за пределами Украины.

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Автор: Надя Пришляк