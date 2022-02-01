Юрий Голубан отрицает все обвинения.

Печерский райсуд Киева арестовал бывшего полковника полиции Юрия Голубана на 60 суток. Его подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Об этом сообщает издание Ґрати.

"Следствие считает, что на 31 января подозреваемые готовили массовые беспорядки и жестокие столкновения с полицией под Офисом президента. Планировали создать картинку для СМИ с пострадавшими от действий полиции: для этого привлекли людей, которые должны были изображать медиков, и приготовили бутафорскую кровь. Согласно плану, на митинге должна была быть "массовка" в количестве 3500 человек и еще 1200 человек для участия в стычках. Цель мероприятия — дестабилизация ситуации в Украине. Заказчиков следствие все еще устанавливает: изучает связи подозреваемых с боевиками в "республиках" и спецслужбами РФ", - говорится в сообщении.

В свою очередь Голубан отрицает все обвинения. По его словам, полицейские его провоцировали, но он на них не реагировал. Также он уточнил, что митинг планировала организация "Традиция и порядок", чтобы напомнить президенту об обещаниях.

В пресс-службе полиции сообщили, подозреваемым сообщили подозрение в покушении на организацию массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 УК Украины). Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Читайте такжеНардеп Воронько вышел из фракции "Слуга народа"Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве задержали группу лиц, планировавших массовые беспорядки в столице, во время которых "должна была пролиться кровь".

Как уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко, массовые беспорядки должны были произойти в центре столицы, в частности, под Офисом президента, а в феврале еще в четырех областных центрах. По его словам, сейчас задержан организатор акции в Киеве и его помощник.

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что одним из задержанных организаторов массовых беспорядков в столице является бывший полковник полиции Юрий Голубан.

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