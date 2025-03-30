По словам президента Украины, разговор с финским лидером был очень продуктивным.

Президент Владимир Зеленский поговорил с лидером Финляндии Александром Стуббом, во время которой они обсудили возможные шаги для помощи Украине. Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения.

"Только что говорил с президентом Финляндии - очень продуктивный разговор. Наши отношения всегда содержательные. Хочу поблагодарить президента Стуббу, всю Финляндию за поддержку Украины, за очень рациональные позиции и готовность работать вместе для приближения реального мира", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, он говорил со своим финским коллегой "о возможных шагах, которые могут нам помочь", а Стубб в свою очередь рассказал о своем визите в США и встрече с президентом Дональдом Трампом.

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"Мы готовы двигаться вместе с Америкой максимально быстро в дипломатии, в нашем взаимодействии. Мы рассчитываем, что США, Европа, все другие наши партнеры, которые реально хотят мира и гарантированной безопасности, задействуют все необходимые инструменты. Успех дипломатии нужен всем, кроме Путина. Значит, на него надо надавить ради успеха дипломатии и сохранения жизни людей... Продолжаем коммуникацию с Америкой относительно того, как действовать всем вместе, чтобы завершить эту войну", - добавил глава государства.

Встреча Стубба и Трампа - что известно

Ранее президент Финляндии после 7-часовой встречи с Трампом сообщил, что США готовят новые санкции против России. По его словам, 20 апреля - удачная дата для начала полного прекращения огня без каких-либо условий, ведь президент США в этот момент будет находиться у власти 3 месяца.

Стубб добавил, что терпение Трампа начинает иссякать.

"Он очень нетерпелив к действиям России, к этому заговору и промедлению с прекращением огня. Я пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договариваетесь, а потом снова выдвигаете условия", - рассказал финский лидер.

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