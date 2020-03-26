Разумков назвал законопроект об онлайн-заседаниях Рады "достаточно дискуссионным"

Законопроектом предлагается временно допустить возможность проведения пленарных заседаний и заседаний комитетов Рады в режиме видеоконференции.

Законопроект о возможности проведения пленарных заседаний парламента в режиме видеоконференции является "достаточно дискуссионным", поэтому пока неизвестно, будет ли он выноситься на рассмотрение депутатов на внеочередном заседании.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в комментарии журналистам после совещания с участием премьер-министра, представителей правительства, руководства парламента и фракций.

Разумков напомнил, что соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР, но его еще не рассматривал профильный комитет.

Он выразил сомнение в том, что парламент будет рассматривать эти инициативу.

"Эта позиция является достаточно дискуссионной. Поэтому единого понимания - будет ли он внесен или внесен в таком варианте, или, возможно, альтернативном на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании, пока нет", - сказал Разумков.

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 27 или 28 марта.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (№3250).

Законопроектом предлагается временно, в течение 60 дней, допустить возможность проведения пленарных заседаний и заседаний комитетов парламента в режиме видеоконференции.

Законопроектом предусмотрено, что пленарное заседание Верховной Рады, заседание комитета ВР в режиме видеоконференции может проводиться исключительно с целью рассмотрения законопроектов, проектов других актов, которые имеют особую важность и связаны с предотвращением возникновения и распространения, локализации и ликвидацией эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечением национальной безопасности и обороны, экономического благосостояния и прав человека.

24 марта заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщала о тестировании систем удаленного голосования депутатов.