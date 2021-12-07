В январе должен быть утвержден План законопроектных работ ВР на 2022 год.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, какие законопроекты парламент будет рассматривать до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос относительно законопроектов, которые ВР должна успеть принять до конца года, и какие приоритеты на начало 2022 года, спикер отметил: "Что касается "до конца года" - мы будем подтягивать те законодательные инициативы, которые прошли первое чтение. Мы будем, в том числе, решать вопрос о предоставлении согласия на размещение на территории Украины войск зарубежных государств".

Стефанчук отметил, что "основные задачи" парламент уже решил. В частности, он привел пример принятия государственного бюджета Украины на 2022 год.

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"Мы приняли другие законодательные акты, которые перераспределяют определенные средства, которые мы получили свернормативно в бюджете 2021 года. Мы приняли "ресурсный" закон. Поэтому дальше мы будем только, скажем так, "подгребать" под новый год те остатки, которые остались", - пояснил председатель ВР.

В отношении следующего года Стефанчук напомнил о формировании Плана законопроектных работ ВР на 2022 год, который должен быть утвержден в январе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 декабря приняла государственный бюджет Украины на 2022 год, хотя, в соответствии с законодательством, это должно было быть осуществлено до 1 декабря включительно.

Автор: Таня Поляковская