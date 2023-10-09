Баргилевич ранее был инициатором создания управления территориальной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича вместо Игоря Танцюры, который был уволен с этой должности.

Об этом говорится в указах главы государства №678-679 / 2023 от 9 октября.

В частности, сначала президент уволил Танцуру Игоря Ивановича с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

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В то же время, Зеленский назначил на эту должность генерал-майора Анатолия Баргилевича.

Кто такой Баргилевич

Как известно, Баргилевич ранее был инициатором создания управления территориальной обороны. Занимал различные должности, в том числе должность начальника оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, командующего территориальной обороны командования Сухопутных войск.

Танцюра в своей карьере еще был заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ, а до того - начальником штаба и первым заместителем командующего ООС. В 2013 году он был начальником 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Звание генерал-майора Игорь Танцюра получил в 2013 году. 2 мая 2022 года Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени - За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Кадровые изменения в Минобороны

Кабинет министров Украины назначил трех заместителей для действующего главы Министерства обороны Рустема Умерова в качестве альтернативы Анне Маляр и другим известным лицам, которых уволили с должности после отставки бывшего главы ведомства Алексея Резникова.

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