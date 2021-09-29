Сообщается, что Притула уже подал в Минюст документы о регистрации политической силы.

Партия шоумена Сергея Притулы будет называться просто и без изысков: "Партия Сергея Притулы".

Об этом пишет сайт "Страна" со ссылкой на источники среди близких к нему депутатов от партии "Голос".

Отмечается, что шоумен уже подал в Министерство юстиции документы о регистрации политической силы, и что восемь лет назад он в шутку предлагал назвать партию "Ср*ка".

Ранее сообщалось, что 7 июня Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос", подчеркнув, что не уходит из политики:

Читайте такжеПритула после выхода из "Голоса" не исключил создания собственной партии"Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

А 28 сентября шоумен заявил о создании собственной политической партии:

"Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге – дайте мне немного времени, и я обязательно все расскажу. Это однозначно будет не виртуальная история".

Сергей Притула: чем он известен

Сергей Притула – украинский телеведущий, волонтер, общественный и политический деятель, актер.

Еще известен как автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна".

Был ведущим утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на Новом канале, а также резидентом украинской версии "Камеди клаб".

С 2019 года сотрудничает с партией "Голос", от которой в том же году баллотировался в Верховную Раду и на пост мэра Киева в 2020-м.

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Автор: Катерина Шварц