По словам шоумена, парламентские выборы для его будущей партии будут стоять в первую очередь.

Украинский шоумен Сергей Притула официально подтвердил намерение создать собственную политическую партию.

Об этом он заявил в эфире "24 канала".

При этом, название своей политической силы и другие подробности относительно нее он пообещал рассказать позже.

"Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу. Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду", – заявил Притула.

По его словам, парламент всегда был важнейшей институцией Украины, поэтому парламентские выборы для его будущей партии будут приоритетными.

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"Институционально парламент не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче. Конечно, в первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания", – отметил Притула.

Политический путь Сергея Притулы: что известно

Напомним, в 2019 году Притула баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Голос", лидером которой в то время был певец Святослав Вакарчук. Однако, результаты выборов не позволили Притуле попасть в Верховную Раду: "Голос" набрал 5,83% голосов и получил 17 мест в парламенте. Шоумен в списке шел под 30-м номером.

В 2020 году Притула баллотировался на пост мэра Киева от партии "Голос". По итогам выборов он занял третье место, набрав 7,87% голосов киевлян. Впереди него оказались Виталий Кличко и Александр Попов.

В феврале 2021 года Притула вышел из состава политического совета партии "Голос" и покинул пост заместителя председателя политсилы. Впрочем, тогда он заявил, что не собирается уходить из политики.

7 июня этого года Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос". Он обвинил партию в том, что новое руководство "отдалилось от первоначальных планов".

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Автор: Александр Топчий