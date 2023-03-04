Окончательного победителя, который и займет должность директора НАБУ, выберет Кабинет министров.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) определила трех победителей конкурса. Ими стали Семен Кривонос, Сергей Гупяк и Роман Осипчук.

Об этом говорится в итогах заседание комиссии. Семен Кривонос возглавляет Госинспекцию архитектуры и градостроительства. Сергей Гупяк работает в управлении Госбюро расследований в Хмельницкой области. Роман Осипчук руководит управлением внутреннего контроля НАБУ.

За этих кандидатов проголосовали 4 из 6 членов конкурсной комиссии. Двое из них - представители международных организаций.

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В комиссии объяснили, что победа этих кандидатов не означает, что они набрали большинство баллов на всех этапах, а скорее является баналсированием между всеми требованиями. В частности, кандидаты сдали тест на знание законодательства и на общие способности. Прошли собеседования по вопросам жоброчестности и компетентности. Также, как рассказали в комиссии, психологи составили портреты участников конкурса.

Сергей Гупяк набрал 97 баллов на тестировании на знание законодательства и 128 –по тестам на общие способности. Семен Кривонос – 99 баллов за знание законодательства, 122 - за общие способности. Роман Осипчук - 95 баллов за знание законодательства и 123 - за общие способности.

Ко всем трем кандидатам были вопросы при оценке их доброчестности, однако, по мнению комиссии, они предоставили необходимые объяснения и документы. Только некоторые ответы Осипчука удовлетворили не всех членов комиссии. При этом его психологический портрет и набор качеств как руководителя, был одним из лучших.

Окончательного победителя, который и займет должность директора НАБУ, выберет Кабинет министров.

Конкурс на должность директора НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник ушел с занимаемой должности в апреле 2022 года в связи с завершением семилетнего срока полномочий.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность директора НАБУ начала работу в конце августа того же года. А 21 декабря 2022 года в Украине завершился прием документов на директора НАБУ. На участие в конкурсе подались 78 кандидатов.

25 февраля этого года конкурсная комиссия допустила к собеседованию относительно соответствия критерию компетентности на должность директора НАБУ 11 претендентов.

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