Комиссия оставила 11 кандидатов на собеседование на должность директора НАБУ \ gdb.rferl.org

К собеседованию о соответствии критерию компетентности на должность директора НАБУ комиссия допустила 11 кандидатов.

Как говорится в сообщении комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ, 20-24 февраля комиссия провела собеседования с 20 кандидатами.

"Соответствие кандидата критериям добропорядочности оценивалась с учетом наличия или отсутствия у членов Комиссии обоснованных сомнений, возникших по результатам исследования информации, которая содержится в материалах отношении кандидата, и проведения собеседования", - говорится в сообщении.

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Комиссия определила, что критерию добропорядочности для целей конкурса соответствуют:

  • Белоусов Юрий
  • Ворвуль Максим
  • Гупяк Сергей
  • Кривонос Семен
  • Наумюк Сергей
  • Опишняк Олег
  • Осипчук Роман
  • Павлущик Виктор
  • Плотникова Вероника
  • Цивинский Александр
  • Церковный Владимир

Комиссия приняла решение исключить из графика проведения конкурса тех кандидатов, которые выбыли из конкурса на основании предыдущего решения комиссии.

В комиссии уточнили, что следующий раунд собеседований относительно  соответствия кандидатов критерию компетентности будет обнародован при готовности.

Ситуация вокруг должности главы НАБУ

16 апреля 2022 годаАртема Сытника был уволен с должности директора НАБУ в связи с завершением семилетнего срока полномочий. С тех пор обязанности директора Бюро до избрания нового руководителя исполняет первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

Комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ начала работу в конце августа.

21 декабря 2022 года в Украине завершился прием документов на директора НАБУ. На участие в конкурсе подались 78 кандидатов.

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