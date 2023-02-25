По результатам предыдущих собеседований комиссия отсеяла 9 кандидатов.

К собеседованию о соответствии критерию компетентности на должность директора НАБУ комиссия допустила 11 кандидатов.

Как говорится в сообщении комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ, 20-24 февраля комиссия провела собеседования с 20 кандидатами.

"Соответствие кандидата критериям добропорядочности оценивалась с учетом наличия или отсутствия у членов Комиссии обоснованных сомнений, возникших по результатам исследования информации, которая содержится в материалах отношении кандидата, и проведения собеседования", - говорится в сообщении.

Видео дня

Комиссия определила, что критерию добропорядочности для целей конкурса соответствуют:

Белоусов Юрий

Ворвуль Максим

Гупяк Сергей

Кривонос Семен

Наумюк Сергей

Опишняк Олег

Осипчук Роман

Павлущик Виктор

Плотникова Вероника

Цивинский Александр

Церковный Владимир

Комиссия приняла решение исключить из графика проведения конкурса тех кандидатов, которые выбыли из конкурса на основании предыдущего решения комиссии.

В комиссии уточнили, что следующий раунд собеседований относительно соответствия кандидатов критерию компетентности будет обнародован при готовности.

Ситуация вокруг должности главы НАБУ

16 апреля 2022 годаАртема Сытника был уволен с должности директора НАБУ в связи с завершением семилетнего срока полномочий. С тех пор обязанности директора Бюро до избрания нового руководителя исполняет первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

Комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ начала работу в конце августа.

21 декабря 2022 года в Украине завершился прием документов на директора НАБУ. На участие в конкурсе подались 78 кандидатов.

Вас также могут заинтересовать новости: