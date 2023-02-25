К собеседованию о соответствии критерию компетентности на должность директора НАБУ комиссия допустила 11 кандидатов.
Как говорится в сообщении комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ, 20-24 февраля комиссия провела собеседования с 20 кандидатами.
"Соответствие кандидата критериям добропорядочности оценивалась с учетом наличия или отсутствия у членов Комиссии обоснованных сомнений, возникших по результатам исследования информации, которая содержится в материалах отношении кандидата, и проведения собеседования", - говорится в сообщении.
Комиссия определила, что критерию добропорядочности для целей конкурса соответствуют:
- Белоусов Юрий
- Ворвуль Максим
- Гупяк Сергей
- Кривонос Семен
- Наумюк Сергей
- Опишняк Олег
- Осипчук Роман
- Павлущик Виктор
- Плотникова Вероника
- Цивинский Александр
- Церковный Владимир
Комиссия приняла решение исключить из графика проведения конкурса тех кандидатов, которые выбыли из конкурса на основании предыдущего решения комиссии.
В комиссии уточнили, что следующий раунд собеседований относительно соответствия кандидатов критерию компетентности будет обнародован при готовности.
Ситуация вокруг должности главы НАБУ
16 апреля 2022 годаАртема Сытника был уволен с должности директора НАБУ в связи с завершением семилетнего срока полномочий. С тех пор обязанности директора Бюро до избрания нового руководителя исполняет первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.
Комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ начала работу в конце августа.
21 декабря 2022 года в Украине завершился прием документов на директора НАБУ. На участие в конкурсе подались 78 кандидатов.