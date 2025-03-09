Зеленскому необходимо восстановить отношения с Белым домом, сохранив при этом поддержку в Украине и избежав сделки, которая ставит под угрозу безопасность и суверенитет Украины.

Спустя неделю после грандиозной ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме украинский лидер Владимир Зеленский изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном, поскольку Белый дом усиливает давление для скорейшего прекращения войны с Россией.

Как пишет The Washington Post, Зеленский сейчас переживает один из самых политически опасных моментов своего президентства. А тем временем его окружение пользуется этой возможностью, чтобы начать переговоры с внутриполитическими соперниками президента - шаг, который может подорвать его лидерство.

При этом ссора в Овальном кабинете вызвала широкие споры в Украине. Для многих готовность Зеленского противостоять Трампу продемонстрировала его решимость и мужество. Согласно опросу, опубликованному в пятницу, доверие украинцев к Зеленскому выросло с 57 до 67 процентов за три недели с момента начала эскалации напряженности между Киевом и Вашингтоном.

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Но другие считают, что провальная встреча спровоцировала ответные меры со стороны Трампа, а сама поездка на фоне растущей напряженности между двумя лидерами была серьезной ошибкой, отмечает WP:

"Большим испытанием для Зеленского станет то, сможет ли он восстановить отношения с Белым домом, сохранив при этом поддержку в Украине, пытаясь умиротворить Трампа, не будучи втянутым в сделку, которая ставит под угрозу безопасность и суверенитет Украины".

Как отмечает WP, среди украинских солдат растут опасения, что явное отсутствие у Трампа интереса к помощи Украине может привести к сделке, которая только укрепит российскую армию и поможет подготовить Москву к новой войне.

Владислав, военный офицер 241-й бригады, сказал, что вспышка в Овальном кабинете стала для Вашингтона "прекрасным предлогом для реализации своей стратегии, в которой Трампу нужен быстрый мир".

До прошлой недели он ожидал, что война может подойти к концу, в котором Москва и Киев будут вынуждены пойти на уступки, и что, несмотря на территориальные и человеческие потери, Украина сможет восстановиться без угрозы будущих атак. Он думал, что его даже демобилизуют после многих лет на фронте – однако теперь эти надежды исчезли.

Артем, командир машины в американской высокомобильной артиллерийской ракетной системе, сказал, что он полностью поддерживает Зеленского, но что солдаты в его подразделении "отрицательно отреагируют на прекращение огня" после потери стольких друзей в этой войне.

"Заставить нас сдаться было бы глубокой раной для каждого украинца… Путину нельзя доверять, и я не понимаю политическую стратегию Трампа. Украина должна продолжать бороться. Мы не можем уступить. … Если мы уступим хоть немного, они заберут все. Мы должны завоевать мир на наших собственных условиях", - сказал он.

Украина и США проведут переговоры

Переговоры состоятся 11 марта в Саудовской Аравии. Отмечалось, что в составе американской делегации будут государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц. По словам Уиткоффа, во время встречи стороны попытаются согласовать рамки мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

Президент Зеленский заявлял, что на будущей встрече в Саудовской Аравии с украинской стороны "будет четкая настройка на конструктив".

"Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены - учтены так, как нужно", - заявил он.

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