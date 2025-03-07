Президент Украины отметил, что наша страна настроена максимально конструктивно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас с командой президента США Дональда Трампа ведется наиболее интенсивная работа за все время.

Об этом глава государства сказал в своем новом вечернем обращении в пятницу, 7 марта.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, которые хотят мира так же, как и мы. На следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой в Саудовской Аравии. Мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков. Тематика понятна. Мир как можно быстрее - безопасность как можно надежнее", - рассказал Зеленский.

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Кроме того, президент Украины добавил, что наша страна настроена максимально конструктивно. Он также поблагодарил всех партнеров нашей страны за предоставленную помощь.

Дональд Трамп и Украина - другие новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, если Украина не хочет положить конец войне, Штаты уйдут оттуда. При этом он уверен, что Россия, постоянно атакующая Украину, "хочет мира".

Кроме того, в Axios сообщали, что ярость Трампа усиливается из-за поведения России и эскалации ее ударов по Украине. Президент США пригрозил РФ новыми санкциями и пошлинами.

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