Дипломаты назвали такое решение России ограничением морского суверенитета Украины.

Посольство США в Киеве раскритиковало объявленную блокаду Россией Черного и Азовского морей.

Об этом говорится в сообщении посольства Twitter.

Дипломаты назвали такое решение военной верхушки России экономической войной против Украины и ограничением ее морского суверенитета.

"Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины", - говорится в сообщении.

В ночь на 11 февраля Управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива.

По словам военного эксперта, на решение россиян могла повлиять глава британского МИД Элизабет Трасс, которая находится с визитом в Москве.

Блокирование Россией Черного и Азовского морей

9 февраля главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко обнародовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ, которые продлятся в феврале. По его данным, из-за перекрытия никаких коридоров для прохождения торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было.

10 февраля МИД Украины выразило решительный протест в связи с решением РФ о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

В ВМС Украины заявили о готовности к развитию любых сценариев, провокациям врага и дальнейшей защите страны с морского направления.

Тема "морской блокады" станет одной из главных во время заседания СНБО в Харькове 11 февраля.

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