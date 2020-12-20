По его словам, Sputnik V сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена закупать российскую вакцину от коронавируса Sputnik V.

Читайте такжеПремьер-министр Израиля в прямом эфире вакцинировался от коронавируса (видео)Об этом он рассказал в ходе интервью The New York Times.

По его словам, Sputnik V сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины.

Он заявил, что Россия использует для этого телеканалы, в том числе украинские, которые "являются союзниками политики РФ".

"Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина брала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем", - рассказал Зеленский.

На вопрос журналиста о том, готов ли он взять Sputnik V, если тот окажется безопасным, Зеленский ответил, что Украина будет бороться за то, чтобы партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена: Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

"Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины", - отметил президент.

Вакцина России от коронавируса: что о ней известно?

В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19, "протестовали" на дочери Путина. Но у международного сообщества ученых возникли сомнения, что она вообще работает.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19.

Издание Science отметило, что Москва нескоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

Между тем, в ВОЗ подсчитали, сколько будет стоить глобальная вакцинация против коронавируса. Получилось, что на это придется потратить 100 миллиардов долларов. Но эксперты отмечают, что это еще сравнительно не дорого.

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Автор: УНИАН