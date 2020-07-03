Разумков объявил, что сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады
13:24, 03 июля 2020Политика
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Повестка дня будет обнародована в распоряжении о созыве заседания.
Сегодня должно состояться внеочередное заседание Рады / фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил, что сегодня состоится внеочередное заседание парламента.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в сессионном зале ВР.
"Поступили подписи народных депутатов Украины с просьбой провести внеочередное заседание сегодня в 14:00. В ближайшее время будет распоряжение председателя Верховной Рады Украины о внеочередном заседании", - отметил спикер.
Относительно повестки дня заседания Разумков отметил, что она будет обнародована в распоряжении о созыве заседания.
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