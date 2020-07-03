Внеочередное заседание Рады в пятницу: появилась полная повестка дня

В частности, предлагается рассмотреть вопрос об увольнении главы Национального банка Украины и председателя Антимонопольного комитета Украины.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что на внеочередном заседании Верховной Рады Украины сегодня предлагается рассмотреть 14 вопросов.

Об этом говорится в сообщении в его Telegram-канале.

"Внеочередное заседание планируют провести сегодня, в 14:00. Считаю некорректным организовывать таким образом законодательную работу. У депутатов просто нет времени на изучение этих законопроектов", - написал Качура.

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К сообщению он добавил перечень 14 законопроектов.

Это проект закона о внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в заведения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей (№3734), проект постановления о торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины (№3721), проект закона о внесении изменения в пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины об усовершенствовании электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины" (№3720).

Также в предложенной повестке дня два проекта постановлений об отмене решения ВР от 18 июня 2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3383-П и №3383-П1).

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Кроме того, это проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3776), проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (№3772), проект постановления об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины (№3784).

Также в перечне проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения (№3671), проект закона о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности (№3668), проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3664).

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В повестке дня также проект закона о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва (№3491), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№3658) и альтернативный к нему (№3658-1).

Как сообщал УНИАН, Рада на внеочередном заседании в пятницу рассмотрит отставку Смолия, о которой он заявил 1 июля.

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