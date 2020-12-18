Сегодня Верховная Рада заслушает правительство по вопросам введения карантина и вакцинации населения от COVID-19.
Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания.
В нем также предусматривается рассмотрение вопроса о назначении Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов.
Также сегодня будет рассматриваться, в частности, ряд законопроектов, связанных с третейскими судами.
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Среди прочего, будут рассматриваться изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр.
Кроме того, депутаты планируют рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ, а также законопроект о Бюро экономической безопасности Украины.
Заседание Верховной Рады: трансляция
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