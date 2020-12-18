Юлия Лапутина может возглавить Министерство по делам ветеранов.

Сегодня Верховная Рада заслушает правительство по вопросам введения карантина и вакцинации населения от COVID-19.

Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания.

В нем также предусматривается рассмотрение вопроса о назначении Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов.

Также сегодня будет рассматриваться, в частности, ряд законопроектов, связанных с третейскими судами.

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Среди прочего, будут рассматриваться изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ, а также законопроект о Бюро экономической безопасности Украины.

Заседание Верховной Рады: трансляция

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Автор: Татьяна Поляковская