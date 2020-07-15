Украинцы назвали политика, которому больше всего доверяют - опрос

Председателю ВР Дмитрию Разумкова доверяют 39% опрошенных, а доверие к другим представителям власти значительно ниже.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться политиком, который имеет самый высокий уровень доверия граждан - ему доверяют 44% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля.

«Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным», - объясняют социологи.

В то же время, председателю парламента Дмитрию Разумкова доверяют 39% опрошенных, не доверяют - 45%.

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По данным опроса, доверие к другим представителям власти значительно ниже.

Так, премьер-министру Украины Денису Шмігалю доверяют 14%, а не доверяют - 62%; министру внутренних дел Арсену Авакову - соответственно 18% и 70%, главе Офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 9% и 48% и т.д.

«Баланс доверия и недоверия является отрицательным и превышает 40% и для оппозиционных политиков - Святослава Вакарчука, Юлии Тимошенко, Петра Порошенко, Виктора Медведчука и Юрия Бойко», - говорится в результатах исследования.

Кроме того, данные опроса свидетельствуют, что 40,5% граждан согласны с тем, что «президент Зеленский является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого нельзя сказать».

«9% склоняются к ответу о честности и порядочности и президента, и его политической команды, а 33% придерживаются мнения, что ни президент, ни большинство членов его политической команды не являются честными и порядочными людьми», - говорится в опросе.

*** Опрос совместно проводили Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 3 по 9 июля методом интервью «face-to-face» по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2022 респондента во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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