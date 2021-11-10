Столичный мэр говорит, что таким образом "спасал репутацию" экс-президента.

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, что имел неприятный разговор с экс-президентом Петром Порошенко из-за снова киоска Roshen, стоявшего в одном из районов столицы.

История прозвучала во время его интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Речь идет о киоске на проспекте Победы, который, по словам Гордона коммунальщики отказывались сносить. В итоге на место позвали чиновников КГГА и демонтировали объект. После этого, продолжил журналист, Порошенко позвонил Кличко с претензиями, сказав: "Виталий, мы с тобой друзья, или нет? Почему ты снес мой киоск?".

Кличко отрицать такой разговор не стал, заявив, что "правила должны быть одни для всех".

Читайте такжеУкраїнці найбільше довіряють Зеленському, лідер антирейтингу - Порошенко (інфографіка)"Почему киоски, которые рядом находятся, можно убрать, а киоск президента может остаться? Я думаю, в этом случае я действовал, чтобы спасти репутацию президента, чтобы никто не говорил, что все киоски рядом можно убрать, а один останется. Я думаю, что это негативно могло бы сказаться", - сказал Кличко. И добавил, что пересказывать разговоры с президентами не любит.

Также столичный мэр рассказал, что давно не общался с экс-президентом, а на вопрос, жадный ли Порошенко, с улыбкой ответил, что экономный.

Отметим, на днях Порошенко заявил, что продал свои телеканалы "Прямой" и "5 канал".

Автор: Виолетта Орлова