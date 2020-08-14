Зеленский инициирует выход Украины из Антитеррористического центра СНГ

Президент также выступает за отказ от проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств СНГ.

Президент Владимир Зеленский инициирует в Верховной Раде выход Украины из Антитеррористического центра государств - участников Содружества независимых государств (СНГ).

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Как сообщается на сайте ВР, президентский законопроект № 0065 о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников СНГ зарегистрирован 13 августа.

Также Зеленский подал в ВР проект закона № 0065 о выходе Украины из Протокола об утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств СНГ.

В настоящее время тексты документов на сайте парламента отсутствуют.

Справка УНИАН. Антитеррористический центр СНГ - отраслевой орган, обеспечивающий координацию взаимодействия компетентных органов государств СНГ в сфере борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Образован решением Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 года.

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Автор: Константин Гончаров