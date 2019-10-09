Спастись от экстрадиции: Фирташ пытается избежать выдачи в США (видео)

Украинский олигарх нанял новых адвокатов, близких к Дональду Трампу.

Скандал с импичментом американского президента Дональда Трампа из-за возможной попытки давления на новую украинскую власть зацепил задержанного в Австрии олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Выяснилось, что после июльского решения власти Австрии экстрадировать Фирташа в США, он нанял новых адвокатов - приближенных к Трампу супругов Джо ДиДженова и Викторию Тенсинг.

Эти адвокаты работали вместе с личным юристом американского президента Руди Джулиани и во время предвыборной кампании Трампа пытались найти компромат на его конкурента, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

На него же указывал бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, который давал показания по делу Фирташа, и говорил, что именно Байден давил на украинскую власть и мешал возвращению Фирташа в Украину, так как это якобы помешало бы его экстрадиции в США.

Сейчас Фирташ все еще находится в Австрии, а новые юристы пытаются помешать его выдачи Соединенным Штатам.

Как сообщал УНИАН, в австрийском суде ранее заявляла, что экстрадиция украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США может затянуться из-за того, что он подал иск о возобновлении дела.