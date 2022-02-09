НАТО констатирует продолжение наращивания Россией войск вокруг Украины.

Госдеп США отреагировал на готовность российского президента Владимира Путина к деэскалации на российско-украинской границе, которую он, по словам французского лидера, высказал во время встречи с Макроном в Москве.

Об этом шла речь во время брифинга официального представителя Госдепартамента США Джалины Портер.

У Портер поинтересовались, как Вашингтон оценивает слова Макрона о том, что Путин якобы пообещал остановить эскалацию.

Читайте такжеПравительство Польши разрешило бесплатно передать Украине военную технику

Она, в свою очередь, отметила российские войска вокруг и на оккупированных территориях Украины, которые Москва продолжает накапливать.

"Дело в том, что вокруг Украины все еще находится более 100 тысяч российских солдат. Россия продолжает перебрасывать войска и технику к границам с Украиной. И мы считаем, что они находятся в таких позициях, когда могут напасть в любой момент", - сказала Портер.

Она добавила, что США не в состоянии контролировать действия России, но могут дать понять союзнику и партнерам, что у России будут большие последствия в случае ее полномасштабного вторжения в Украину.

"И если Россия все же вторгнется, то со временем она окажется в более слабом положении, а НАТО станет сильнее и сплоченнее", - отметила Портер.

На уточнение, контактировал ли кто-нибудь из представителей Госдепа США с французской стороной во время встречи Макрона и Путина, Портер только добавила: "Мы продолжаем тесно консультироваться и координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами".

Что предшествовало

7 февраля в Москве состоялась встреча Макрона и Путина, во время которой стороны обсудили безопасную ситуацию вокруг Украины и продолжение совместного диалога о деоккупации Донбасса.

Комментируя результаты переговоров, французский президент заявил, что Путин готов остановить наращивание войск. Сам российский президент ответил, что получил от Парижа "ряд идей", которые его заинтересовали.

Этому следовала публикация в Financial Times о якобы заключенной сделке между Макроном и Путиным, согласно которой Россия соглашается убрать войска из Беларуси, вовлеченные в "союзнические учения".

Вечером, 8 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал продолжение накопления войск РФ вокруг Украины. "Поэтому время на предотвращение уменьшается, а риск атаки возрастает. Также мы видим угрожающую риторику от России, которая говорит, что если мы не согласимся на ее требования, произойдет то, что они называют военно-техническими последствиями", - сказал генеральный секретарь.

Вас также могут заинтересовать новости: