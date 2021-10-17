На заседании планируется обсудить проект госбюджета на следующий год. Еще одним вопросом могут стать скандальные заявления Галины Третьяковой.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" проведет заседание в этот понедельник вечером.

Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлии Палийчук.

Читайте такжеВ "Слуге народа" анонсировали съезд партии в середине ноября

По ее словам, среди вопросов, которые "слуги" планируют обсудить, проект госбюджета на следующий год.

"В понедельник, 18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга Народа". Среди вопросов повестки дня - обсуждение проекта государственного бюджета на 2022 год", - написала Палийчук.

Как сообщал УНИАН, еще одним вопросом, который может рассмотреть фракция "Слуга народа" 18 октября, станет ситуация с высказываниями народного депутата от "СН" Галины Третьяковой о смерти депутата из группы "Партия "За майбунє" Антона Полякова.

Напомним, в партийном чате "Слуг народа" Третьякова написала: "На одного врага меньше" - по поводу смерти Полякова. А вместо извинений она пыталась убедить, что была права.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий