В группе "Партия "За майбутнє" призывают отозвать ее с поста председателя комитета.

Фракция "Слуга народа" 18 октября на своем заседании рассмотрит вопрос о ситуации с высказываниями председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народного депутата от "СН" Галины Третьяковой о смерти депутата из группы "Партия "За майбутнє" Антона Полякова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщил первый заместитель главы фракции "СН", председатель партии "СН" Александр Корниенко.

Во время эфира сопредседатель группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко, говоря о ситуации с высказываниями Третьяковой, отметил: "Я как сопредседатель и другие наши коллеги - подписали все обращения к новоизбранному председателю Верховной Рады - отзовите (Третьякову с должности председателя комитета - УНИАН). Если она сама не способна это сделать, отзовите Третьякову с должности председателя комитета. Сделайте этот мужественный шаг. Покажите, что вы парламентарии".

Читайте такжеРазумков считает, что Верховную Раду ожидает "турбулентность"Батенко добавил, что такой шаг они ждут уже на следующей пленарной неделе.

В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев извинился за слова своей коллеги по фракции и высказал мнение, что "вопрос о нашей оценке этого позорного поведения является исчерпанным".

В этом вопросе, добавил он, должен разобраться Регламентный комитет. "Давайте дождемся решения Регламентного комитета, вынесем в зал и примем соответствующее решение", - сказал он.

В то же время, Корниенко относительно решений их политсилы в отношении Третьяковой отметил: "Надо, чтобы фракция собралась в понедельник. И в формате откровенном поговорить. Потому что есть разные мнения... Есть люди, которые моральную сторону осуждают, но относительно политической стороны - там у них расходятся мнения, что с этим делать".

Он напомнил, что их фракция поддержала инициативу по отстранению Третьяковой от участия в 5 пленарных заседаниях ВР.

"Я думаю, что представители "Слуги народа" в регламентном комитете тоже поддержат", - сказал он и высказал мнение, что "18 числа мы еще проговорим следующие какие-то возможные шаги по этому поводу".

В свою очередь, отозванный с должности председателя ВР внефакционный народный депутат Дмитрий Разумков выразил мнение, что извиниться должны не за Третьякову, а извиняться должна она сама.

Кроме того, по его словам, для отзыва с должности председателя комитета решение фракции не требуется, достаточно представления председателя ВР на отзыв с должности председателя комитета.

Скандальное высказывание Третьяковой

Как сообщал УНИАН, 8 октября член группы "Партия "За майбутнє" Игорь Палица на заседании парламента заявил, что в партийном чате фракции "Слуга народа" Третьякова написала: "На одного врага меньше" - по поводу смерти Полякова. Третьякова, вместо извинений, пыталась убедить, что была права.

На брифинге председатель фракции "СН" Давид Арахамия сообщил: "Мы сегодня подписали от всех фракций письмо на Регламентный комитет с тем, чтобы они рассмотрели и отстранили ее на 5 дней от пленарных заседаний".

В свою очередь, Батенко сообщил: "Мы собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп в парламенте, кроме "Слуги народа", и обратились к председателю Верховной Рады Украины и председателю Регламентного комитета по отзыву Третьяковой с должности главы профильного комитета".

Он добавил, что шокирован поведением Третьяковой, и считает, что она вообще "не достойна быть народным депутатом".

Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября в автомобиле такси. По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: Таня Поляковская