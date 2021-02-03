Народные депутаты из фракции "Слуга народа" собрались возле трибуны, чтобы не допустить ее блокирования со стороны представителей фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны находится до 20 народных депутатов из фракции "Слуга народа". Они пояснили, что их цель - не позволить народным депутатам от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировать работу парламента из-за введения в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от этой фракции Тараса Козака и 8 компаний.
Как известно, заседание парламента должно начаться в 10:00.
Санкции против Козака и его телеканалов: что известно
- Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.
- После этого каналы сразу начали отключать от эфира.
- Решение о санкциях не поддержал спикер парламента Дмитрий Разумков, который присутствовал на заседании СНБО и воздержался от голосования.
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