В «СН» считают, что депутаты от «ОПЗЖ» могут заблокировать работу парламента из-за введения в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака и 8 компаний.

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" собрались возле трибуны, чтобы не допустить ее блокирования со стороны представителей фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны находится до 20 народных депутатов из фракции "Слуга народа". Они пояснили, что их цель - не позволить народным депутатам от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировать работу парламента из-за введения в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от этой фракции Тараса Козака и 8 компаний.

Как известно, заседание парламента должно начаться в 10:00.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

После этого каналы сразу начали отключать от эфира.

Решение о санкциях не поддержал спикер парламента Дмитрий Разумков, который присутствовал на заседании СНБО и воздержался от голосования.

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Автор: Надя Пришляк