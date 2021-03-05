Спикер Рады времен Кучмы Владимир Литвин, который, по словам осужденного экс-генерала МВД Алексея Пукача, причастен к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, заявил, что готов занять пост ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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Об этом он сообщил в эфире Украина 24.
Литвин объяснил, что "живет университетом", вспомнив про мамины 20 рублей якобы на обучение в КНУ.
"Я подал документы в Министерство образования и науки. Думаю, что после 8 марта будет обнародовано решение МОН", – уточнил Литвин.
Это уже не первая попытка Литвина занять кресло ректора КНУ. В предыдущий раз бывший политик был вынужден отказаться от этой идеи из-за общественного резонанса.
Владимир Литвин: что известно
Владимир Литвин во времена Кучмы возглавлял Администрацию президента с 1999 по 2002 годы, а затем – парламент с 2002 по 2006 годы.
Литвин скандально известен из-за обвинений в причастности к делу Гонгадзе и "кассетного скандала", участием в ратификации "Харьковских соглашений" с Россией, принятии закона о языке Колесниченко-Кивалова, "диктаторских законов".
Несколько раз был объектом обвинений в научном и публицистическом плагиате. Входит в состав научного совета "Украинского исторического журнала".
Что известно о деле Гонгадзе
- Основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили тело без головы, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту. Останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры принадлежат Гонгадзе, были найдены в 2009 году в Киевской области.
- В январе 2013 года к пожизненному заключению за убийство журналиста был приговорен бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД, генерал Алексей Пукач.
- 11 сентября 2020 года адвокат Татьяна Костина заявила, что из материалов уголовного производства по убийству журналиста Георгия Гонгадзе исчезли слова Пукача о том, что к этому делу причастны экс-президент Украины Леонид Кучма и экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин.
- Заказчики убийства до сих пор не установлены.
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