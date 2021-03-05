Это уже не первая попытка Литвина занять кресло ректора столичного вуза.

Спикер Рады времен Кучмы Владимир Литвин, который, по словам осужденного экс-генерала МВД Алексея Пукача, причастен к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, заявил, что готов занять пост ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Читайте такжеКацуба признался, что дал Луценко 50 миллионов гривен взятки

Об этом он сообщил в эфире Украина 24.

Литвин объяснил, что "живет университетом", вспомнив про мамины 20 рублей якобы на обучение в КНУ.

"Я подал документы в Министерство образования и науки. Думаю, что после 8 марта будет обнародовано решение МОН", – уточнил Литвин.

Это уже не первая попытка Литвина занять кресло ректора КНУ. В предыдущий раз бывший политик был вынужден отказаться от этой идеи из-за общественного резонанса.

Владимир Литвин: что известно

Владимир Литвин во времена Кучмы возглавлял Администрацию президента с 1999 по 2002 годы, а затем – парламент с 2002 по 2006 годы.

Литвин скандально известен из-за обвинений в причастности к делу Гонгадзе и "кассетного скандала", участием в ратификации "Харьковских соглашений" с Россией, принятии закона о языке Колесниченко-Кивалова, "диктаторских законов".

Несколько раз был объектом обвинений в научном и публицистическом плагиате. Входит в состав научного совета "Украинского исторического журнала".

Что известно о деле Гонгадзе

Основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили тело без головы, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту. Останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры принадлежат Гонгадзе, были найдены в 2009 году в Киевской области.

В январе 2013 года к пожизненному заключению за убийство журналиста был приговорен бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД, генерал Алексей Пукач.

11 сентября 2020 года адвокат Татьяна Костина заявила, что из материалов уголовного производства по убийству журналиста Георгия Гонгадзе исчезли слова Пукача о том, что к этому делу причастны экс-президент Украины Леонид Кучма и экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН