Шевченко пошел переодеваться и не вернулся.

В парламенте депутаты захейтили своего коллегу, поклонника самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Евгения Шевченко, который пришел в сессионный зал в военной форме.

Как рассказал в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк "сегодня была неприятная ситуация в Раде: нардеп Е. Шевченко пришел в военной форме. Типа из разведки".

Железняк сообщил, что Шевченко получил замечание от коллег, что в зале "не надо кичиться военной форме", особенно во время войны.

"После некоторой перепалки Шевченко покинул зал... пошел переодеваться и не вернулся", - написал Железняк.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2021 года нардеп Евгений Шевченко поехал на встречу к самопровозглашенному белорусскому президенту Лукашенко. Тогда во фракции "Слуга народа", членом которой он был, пояснили, что поездка была собственной инициативой Евгения, а представители партии будут требовать объяснений. В Минске Шевченко заявлял, что треть украинцев хотят видеть своим президентом Лукашенко.

24 мая 2021 года фракция "Слуга Народа" заявила об исключении Шевченко из своего состава.

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