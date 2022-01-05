Восстановление дорог, ведущих к морским и горным курортам, бальнеологическим центрам, памятникам культуры и национальным паркам, является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Укравтодор перечислил основные туристические маршруты, сделанные в 2020-2021 годах, и назвал планы на текущий год.

"До Азовского побережья – отремонтированными дорогами в Запорожской области. В прошлом году полностью отремонтировали дорогу в Бердянск Н-30 протяженностью 119 км. Обновили еще 42 км дороги в курортный поселок Кирилловка Т-08-20, ремонтировали его впервые за 40 лет", - рассказали в Укравтодоре.

В Одесской области сделали более 50 км дорог к наиболее популярным курортам и завершили 12-летнюю историю реконструкции моста через Хаджибейский лиман. В Николаевской области отремонтировали 37 км до курортов Черноморской косы и Очакова, а в Херсонской – 22 км к заповеднику Аскания-Нова.

Читайте такжеЗеленский показал на видео результаты "Большой стройки" на ЗакарпатьеТакже в разных регионах обновляли дороги к национальным природным паркам: Святые горы на Донетчине, Шацкие озера на Волыни, Синевир и буковые пралеса на Закарпатье, курорты Трускавец, Сходница и Славское на Львовщине.

Наиболее сложным стал ремонт 44,4 км высокогорной дороги Закарпатья Т-07-18 Нижние Ворота – Воловец – Межгорье, которая идет на высоте почти 500 м над уровнем моря и имеет 80 крутых поворотов радиусом до 150 м.

Ремонтировали и дорогу к самой известной украинской крепости в Каменце-Подольском.

"В прошлом году отремонтировали 55 км автодороги Н-03 в направлении от Хмельницкого в Каменец-Подольский. В этом году – еще 30 км. В 2022 году полностью будет завершен ремонт дороги Н-03 (осталось около 15 км). В текущем году начали восстановление дороги Т-23-17 Каменец-Подольский - Старая Ушица, ведущей в Бакоту. В 2022 году планируем полностью восстановить указанный маршрут", – сообщает Укравтодор.

В ведомстве отмечают, что благодаря качественным дорогам все больше украинцев путешествует внутри страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что за 2 года реализации программы "Большая стройка" обновлено более 40% сети основных дорог страны.