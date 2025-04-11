Украина готова продолжать укреплять продовольственную безопасность этой африканской страны.

Украина заинтересована в укреплении связей и присутствия на других континентах. Сегодня были установлены дипломатические отношения с африканской страной Сомали.

Как говорится в сообщении МИД Украины в Telegram, событие произошло во время Анталийского дипломатического форума в Турции.

"Сегодня мы официально установили дипломатические отношения с Сомали. Я подписал соответствующий протокол с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамедом Омаром", - сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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По словам главы МИД, он обсудил с сомалийским коллегой пути развития двустороннего сотрудничества.

Как отметил Сибига, Украина оказывала помощь Сомали в рамках программы "Зерно из Украины" и готова продолжать укреплять продовольственную безопасность.

"Мы ценим поддержку Сомали суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Сибига.

Наемники РФ из Сомали в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале 2024 года украинские защитники взяли в плен российского наемника из Сомали. Он рассказал, как попал на войну. 28-летний Мухаммад Адиль прибыл в Россию по туристической визе, поскольку хотел найти там "хорошую работу".

Он поехал "посмотреть на Москву" и увидел там объявление о наборе в ряды российской оккупационной армии. Он подал заявку и ее одобрили.

Украина в рамках программы "Зерно из Украины" поставляет гуманитарные грузы зерновых на разные континенты мира, в том числе в Африку.

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