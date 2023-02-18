Также принято решение об отправке грузов в Йемен, Судан и Нигерию.

Из Украины в Эфиопию и Сомали удалось доставить 110 тыс. тонн зерна. Это удалось реализовать благодаря совместным усилиям нашего государства, стран-партнеров и WFP (Всемирной продовольственной программы).

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он также отметил, что 15 февраля в Черноморске началась загрузка 25 тыс. тонн зерна на судно Mv Valsimitis, которое отправится в Кению.

Глава государства отметил, что также принято решение об отправке грузов в Йемен, Судан и Нигерию.

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"Каждое судно с зерном, отправленное в пределах Grain from Ukraine, обеспечивает потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек", - добавил он.

Также глава государства сообщил, что для усиления зерновой инициативы Группы по вопросам предотвращения голода присоединились первые послы – знатоки Африканского континента.

"Это бывший президент Малави доктор Джойс Банда, бывший министр образования Нигерии и бывший вице-президент Всемирного банка доктор Оби Эзеквесили и старший юрист по вопросам Африки, региональный директор Национального демократического института доктор Кристофер Фомуньйо. Они будут помогать масштабировать реализацию проекта", - рассказал Зеленский.

Президент заверил, что Украина была и будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. "И будет продолжать делать свой ключевой вклад", - резюмировал глава государства.

Экспорт украинского зерна - что известно

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие экспортируется в страны Африки и Азии. Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

Ранее, 22 июля, Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создании безопасных маршрутов. В ноябре соглашение было продлено еще на 120 дней.

С 6 по 12 февраля через морские порты Одесской области экспортировано 1,1 млн тонн агропромышленной продукции, что на 17% больше, чем неделей ранее. Украинская продукция направилась в страны Азии (Китай, Турция, Бангладеш и другие), Европы (Испания, Португалия, Нидерланды и другие) и Африки (Кения, Тунис и Египет).

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