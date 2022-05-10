Впервые в истории штат США принял такое решение.

Председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий заявляет, что штат Соединенных Штатов Америки Миссисипи признал Хмельницкую область своей областью-побратимом.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Имею уникальную новость. Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в такое сложное время", - подчеркнул Гамалий.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Президент Украины Владимир Зеленский предожил странам, оказывающим помощь Украине, выбрать любой регион, в восстановлении которого они хотели бы принять участие после победы Украины над российскими оккупантами.

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