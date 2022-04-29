Пограничники проявляют героизм при отражении вооруженной агрессии россии.

Группа пограничников вместе с собратьями из Сил обороны приняли неравный бой с российскими оккупантами на Донбассе.

Как сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы, во время битвы украинскому пограничнику удалось спасти побратимов от гибели.

"На днях в одном из населенных пунктов Донбасса враг преимущественными силами, при поддержке танка и бронированных машин, пошел в наступление. Группа пограничников вместе с собратьями из Сил обороны приняли неравный бой. Пограничник заметил вражескую гранату, прилетевшую на их позицию. Не раздумывая ни секунды, наш герой выбросил гранату подальше. Своим смелым поступком пограничник спас собратьев от гибели", - рассказали в ведомстве.

Как писал УНИАН, с 28 февраля закрыты все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы.

28 апреля российские оккупанты обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

Вас также могут заинтересовать новости: