В частности, канцлер ФРГ прокомментировал возможное вторжение РФ в Украину.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас Европа сталкивается с вызовами проблемами из-за возможной эскалации в Украине. По его мнению, для безопасности в Европе необходимо трансатлантическое сотрудничество.

Об этом Шольц сказал в новогоднем обращении, информирует Tagesspiegel.

Читайте такжеЗеленский и Байден проведут телефонный разговор: названа датаКанцлер ФРГ в своей речи выступил за "суверенную, единую сильную Европу". Он напомнил, что трансатлантическое сотрудничество имеет важное значение для безопасности в Европе и за ее пределами.

"Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", - сказал немецкий канцлер.

Комментируя угрозу вторжения РФ в Украину, Шольц отметил:

"Нерушимость границ является ценным активом - и не подлежит обсуждению".

Возможная эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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