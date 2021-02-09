По словам премьера, имплементация Соглашения об ассоциации - основа для тесного сшивания экономик Украины и ЕС.

Украина рассчитывает на согласование с Европейским Союзом конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Читайте такжеВ Минэкономики рассказали, что будет с ВВП Украины до конца годаОб этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в рамках рабочего визита в Брюссель (Королевство Бельгия), сообщили в пресс-службе правительства.

«Мы рассматриваем Соглашение об ассоциации как инструмент интеграции Украины в ЕС, а работу по его имплементации - как основу для тесного сшивания наших экономик и рынков», - отметил Шмыгаль.

Украина и ЕС: главные приоритеты

Премьер отметил, что одним из первоочередных приоритетов Украины является начало диалога по обновлению параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС.

«Это будет способствовать дальнейшему развитию двусторонней торговли, а также усилит секторальные положения Соглашения», - добавил премьер-министр.

Глава правительства отметил ценность начала официального сфокусированного диалога с ЕС по «зеленой» трансформации Украины и согласования украинской политики с Европейским зеленым курсом.

«Украина предана дальнейшей интеграции энергетических рынков с ЕС, имплементации реформ в сфере энергетики с целью выполнения обязательств по приближению украинского законодательства в сфере энергетики к законодательству ЕС», - подчеркнул премьер-министр.

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Автор: УНИАН