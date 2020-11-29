Глава украинского правительства отправился в Турцию / фото УНИАН, Алексей Забусик
Премьер министр Украины Денис Шмыгаль сегодня начал визит в Турецкую Республику.
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Как сообщает пресс-служба правительства, программа визита предусматривает встречу украинской делегации с руководством Турции и представителями бизнеса.
Напомним, в октябре визит в Турцию совершил президент Украины Владимир Зеленский.
Визит Зеленского в Турцию
- Во время визита Зеленского в Турцию 16 октября он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- Стороны подписали, в частности, военное соглашение между правительствами Украины и Турции и меморандум между министерствами обороны, что открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Турции поддержать международную платформу по деоккупации Крыма и принимать в ней активное участие.
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