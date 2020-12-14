Представители общественных организаций - объединение трудовых коллективов высших учебных заведений, предвысшего и профессионально-технического образования, ректоры украинских университетов обратились с просьбой к Президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить Сергея Шкарлета Министром образования и науки Украины.

Об этом говорится в их обращении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет "РБК-Украина".

Читайте также"Испытательный срок": Шмыгаль прокомментировал назначение Шкарлета в МинобразованияПо словам руководителей общественных организаций трудовых коллективов образовательной сферы, ректоров, сегодня работники образования и науки делают все возможное, чтобы во время пандемии и в сложных финансовых условиях сохранить научно-образовательный потенциал государства и обеспечить его эффективное функционирование. Однако, как отмечают авторы обращения, отсутствие уже в течение полугода полноправного руководителя Министерства образования и науки Украины наносит ущерб и образованию, и науке, а также негативно сказывается на авторитете как самого министерства, так и образования в целом. Авторы обращения убеждены, что С.М. Шкарлет имеет значительный управленческий опыт, профессионально понимает проблемы. А как представитель молодой генерации управленцев, сочетает черты инновационности с профессионализмом и патриотизмом. Они утверждают, что за время своей работы в министерстве он нашел понимание и с педагогами, и с учеными, получил их поддержку, и продолжил реформирования отрасли на конструктивных началах.

По мнению представителей общественных объединений педагогов, ректоров высших учебных заведений отсутствие полноправного министра, а также приняты изменения в рамках децентрализации, вызывают беспокойство в дальнейшем продвижению реформ, поскольку фактически лишают руководителя отрасли в статусе временно исполняющего обязанности министра большинства рычагов влияния на формирование политики министерства и решение кадровых вопросов, еще накануне окончания бюджетного года. По их мнению, это создает угрозу торможения реформ отрасли.

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Автор: УНИАН