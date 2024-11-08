Также представитель разведки прокомментировал его последние заявления.

В украинской разведке опровергли информацию о том, что скандальный народный депутат Евгений Шевченко якобы является их сотрудником.

В комментарии УНИАН представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Шевченко не работает на них. Также он прокомментировал недавние заявления нардепа:

"Каждый гражданин Украины, особенно народный депутат и другие публичные лица, должны руководствоваться национальными интересами и законами Украины. Если их заявления не соответствуют законам Украины, то они должны проверяться соответствующими органами".

Скандал вокруг Шевченко

Как сообщал УНИАН, накануне Шевченко в Telegram призвал президента Украины Владимира Зеленского "начинать диалог" с Россией, заверив, что "поможет" и снова поедет в Минск.

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В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в сети, что некоторые народные депутаты запутались в вопросах безопасности, интересов и будущего страны.

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