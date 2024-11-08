Некоторые депутаты ошибочно начали отстаивать идею поражения Украины в войне за "национальный интерес", считает глава Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак "наехал" на "некоторых нардепов".

Чиновник написал в Telegram, что некоторые народные депутаты запутались в вопросах безопасности, интересов и будущего Украины.

"Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны", - сообщил Ермак.

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В частности, как отметил руководитель ОП, если в головах этих народных депутатов "национальные интересы равны поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах РФ":

"План победы Украины, формула мира - это путь к справедливости".

Ранее член депутатской группы "Восстановление Украины" Евгений Шевченко в сети Telegram призвал президента Украины Владимира Зеленского "начинать диалог" с Россией. Также депутат предложил свою помощь и готов для этого почему-то поехать в Минск.

Важные политические новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что идеи о прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности могут привести к дальнейшей оккупации и разрушению Украины российскими захватническими войсками.

Украина уже имела опыт введения режимов прекращения огня с 2014 года, и Россия всегда нарушала договоренности.

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