В противном случае, если они сами не появятся, то их найдут, где бы они ни прятались, как и Медведчука.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал тех, кто проходит по "делу Медведчука" о торговле углем с "ЛДНР", собрать вещи и идти в СБУ "сдаваться".

С таким призывом он выступил в эфире телемарафона.

"Не имею права называть ФИО, они понимают, о ком идет речь... Они прямо сейчас могут взять вещи и спокойно идти на Владимирскую, 33, в СБУ, и сдаваться, давать показания", - заявил Данилов.

Он отметил, что если они сами не явятся, то их найдут, где бы они ни прятались, так же, как и Медведчука.

"Поэтому, поверьте, все мерзавцы, которые привели к нам эту беду, будут наказаны", - сказал Данилов.

Ранее, напомним, подозрения по делу о торговле углем с "ЛДНР" были предъявлены экс-президенту Петру Порошенко.

Как сообщал УНИАН, вечером 12 апреля Зеленский в Telegram сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука.

Он подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашение государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемой "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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