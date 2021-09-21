Шаг вперед, два - назад. Что сулит бизнесу правительственный законопроект о сбалансировании бюджета

В скором времени на рассмотрение депутатов во втором чтении может быть вынесен правительственный, так называемый ресурсный законопроект 5600, предусматривающий повышение ряда налогов для украинского бизнеса. Однако эксперты и представители телеком-, металлургической, аграрной, пивной и многих других сфер предупреждают – его принятие в текущей версии нанесет непоправимый вред национальной экономике.

В начале июля 2021 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект (5600), которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета в условиях продолжающегося коронакризиса. Этот документ сразу вызвал бурю негодования среди общественности и представителей самых различных сфер национальной экономики, потому что, грубо говоря, основной темой этого законопроекта стало ни что иное, как повышение налогов для многих бизнесов в Украине.

В день принятия законопроекта за основу спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что нормы этого документа потребуют значительной доработки перед его принятием в целом, а затем народные депутаты подали к нему свыше десяти тысяч поправок.

Второе чтение дискуссионного законопроекта готовилось уже на сентябрь-октябрь этого года, из-за чего рабочие группы в рамках Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики продолжались почти все лето. И, вот, в первые дни осени в распоряжении журналистов и бизнес-ассоциаций оказалась подготовленная ко второму чтению редакция законопроекта, которая должна быть вынесена на рассмотрение депутатов Комитета уже в ближайшее время.

Инициатором этого законопроекта выступило правительство, и, как отмечали в Кабмине, направлен он, в первую очередь, на обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем противодействия схемам по уклонению от уплаты налогов. Еще одним позитивным последствием от принятия законопроекта, как декларировали чиновники, должно стать создание справедливых условий налогообложения для всех налогоплательщиков.

"Основной целью этих изменений является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Достичь этого мы планируем путем противодействия схемам по уклонению от уплаты налогов, созданию прозрачной конкурентной среды, повышению эффективности использования экономических ресурсов страны", - сообщал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, реализация норм законопроекта 5600 позволит привлечь в казну около 30 миллиардов гривен.

Однако многие представители рынка и профильные бизнес-ассоциации не разделяют оптимизм чиновников и не верят их заверениям. Документ предусматривает рост ставок акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за радиочастоты на 5 процентов. Кроме того, должны вырасти рентная плата за пользование недрами, на добычу железной руды, специальное использование воды и лесных ресурсов. Кроме того, предлагается отменить льготы по акцизному налогу относительно поставок электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, установить ограничения на перенос убытков на будущие периоды для крупных налогоплательщиков, а также другие меры для расширения базы налогообложения налогом на прибыль.

УНИАН решил разобраться, какие сферы национальной экономики больше всего пострадают от правительственной инициативы по сбалансированию бюджетных поступлений, и что на этот счет думают эксперты.

Налоги – аграриям

Одной из сфер, которая оказалась не в восторге от правительственных инициатив, стала аграрная, исторически являющаяся одним из опорных столпов развития национальной экономики.

Как отмечает президент всеукраинского общественного союза "Украинская аграрная конфедерация" Леонид Козаченко, отдельные пункты правительственного законопроекта 5600 касаются не олигархов, как неоднократно подчеркивали в Кабмине, а сравнительно небольшого аграрного бизнеса.

Так, авторы законопроекта предлагают в два раза поднять единый налог для аграриев 4 группы налогообложения, а также дискриминировать отрасль птицеводства, которую принудительно уберут из 4 группы налогообложения. В эту группу входят не только агрохолдинги, но и небольшие фермеры, которые выращивают в селах гусей, куропаток и других домашних птиц.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Романа Сластена, такие серьезные налоговые изменения обернутся для отечественного аграрного сектора миллиардными убытками.

"Мы подсчитали, что для добросовестных налогоплательщиков данный законопроект в комплексе с повышением единого налога будет составлять 15,3 миллиардов гривен ежегодно. Это без учета того, что Государственной налоговой службе дают чрезвычайные полномочия по контролю, из-за чего мы можем вернуться к налоговому террору", – сказал он.

Эксперты сетуют: законопроект 5600 содержит нормы, которые расширяют полномочия контролирующих органов и предоставляют им больше инструментов для давления на бизнес. К примеру, если субъекту хозяйствования высказано подозрение в налоговых злоупотреблениях, то еще на периоде досудебного расследования налоговые органы имеют право наложить арест на имущество производителя, что, по сути, полностью останавливает деятельность предприятия.

Что еще больше осложняет ситуацию, законопроект не предусматривает достаточного переходного периода, так как новые нормы, в случае его принятия, начнут действовать с 1 января 2022 года.

Радио-коэффициенты раздора

Как уже отмечалось выше, среди заявленных целей правительственного законопроекта 5600 – обеспечение справедливых условий налогообложения для всех налогоплательщиков и привлечение максимального ресурса в традиционно пустующую государственную казну. Но ни одно из этих условий не выполняется в контексте увеличения ренты за радиочастотный ресурс, - сетуют украинские мобильные операторы.

Согласно отчету, подготовленному аудиторской компанией EY по заказу международной ассоциации GSMA, украинские "мобильщики" платят намного больше налогов и сборов, нежели их европейские коллеги. По данным аудиторов, налоговая нагрузка на украинских операторов сотовой связи составляет 35 процентов от общего рыночного оборота, тогда как в Европе этот показатель более чем в полтора раза ниже - 21 процент. При том, что показатель ARPU (средний чек на одного абонента) в Украине не превышает трех долларов в месяц и является одним из самых низких в мире.

Обязанность платить высокие налоги усугубляется еще и тем, что с 2017 года украинские мобильные операторы вынуждены также дополнительно платить так называемые спектральные коэффициенты. Вводились они для того, чтобы стимулировать телеком-компании обмениваться спектром ради создания цельных полос покрытия для внедрения технологий 3G и 4G в Украине.

Уже много лет большинство игроков телеком-рынка заявляют о бессмысленности существования указанных коэффициентов, поскольку цель, ради которой они изначально вводились, давно достигнута. А дальнейшее применение коэффициентов приводит к тому, что государственный бюджет ежегодно теряет 100 миллионов гривен.

Отмену спектральных коэффициентов поддерживает также регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, в свое время инициировавшая их введение.

"После того, как было проведено упорядочение спектра и внедрены новейшие радиотехнологии в указанных диапазонах радиочастот, необходимость в дальнейшем применении стимулирующих коэффициентов отсутствует, а дальнейшее их применение будет иметь только негативные последствия", - отмечают в НКРСИ.

Государство от отмены спектральных коэффициентов только выиграет, поскольку это приведет к упрощению администрирования налогов, созданию справедливого налогообложения и отмене дотаций в пользу отдельных игроков рынка. Отмена коэффициентов полностью соответствует изначально заявленной цели законопроекта 5600, и ряд народных депутатов даже предлагали добавить соответствующую норму в его текст во время одной из рабочих групп. Однако против этого выступил Минфин. Тем самым, он поддержал турецкого оператора lifecell, который благодаря существованию спектральных коэффициентов получает существенную налоговую скидку - за счет того, что его более крупные конкуренты ("Киевстар" и "Vodafone Украина") переплачивают. Мотивация - собственно, не фискальная, а политическая составляющая.

Существующая диспропорция вызывает множество вопросов и негодования у многих участников рынка, называющих это одним из звеньев цепи по созданию благоприятных условий для деятельности турецкого бизнеса в Украине.

В итоге, увеличение налогового бремени на мобильных операторов в виде повышения рентной платы за использование радиочастотного ресурса и сохранения дискриминационных спектральных коэффициентов препятствует инвестированию операторами средств в расширение покрытия и внедрению новых технологий.

Падение экспорта металлопродукции

Помимо удара по украинским телеком-компаниям, правительственный законопроект также неизбежно затронет интересы отечественных металлургических предприятий, которые, наряду с аграрными хозяйствами, исторически являются одним из фундаментов национальной экономики.

По словам финансового директора "Арселор Миттал Кривой Рог" Сергея Пличко, законопроект 5600 предлагает приравнять стоимость руды, которая используется в Украине, к стоимости той, что идет на экспорт, что приведет к росту налоговых ставок для предприятия 700-800 процентов.

Эксперты отмечают: период высоких цен на руду и металлургическую продукцию заканчиваются, и скоро отечественным предприятиям горно-металлургического комплекса будет трудно конкурировать на мировых рынках. А потому повышать для них налоговую нагрузку в таких условиях – недопустимо.

В противном случае, объемы экспорта отечественной продукции металлургии сократятся, Украина недополучит валютную выручку, и от этого пострадают не только отдельно взятые компании, но и национальная экономика, в целом. Как в таких условиях правительство планирует достигать "сбалансирования государственного бюджета" - неизвестно.

"Действительно, был рост цен на руду. Но Китай стал охлаждать спрос, а Китай - один из ключевых покупателей сырья на мировом рынке. И мы будем видеть определенное торможение экономического роста. Я думаю, что это ударит и по показателям ведущих металлургических компаний Украины", - отмечает директор Центра политического анализа Владимир Головко.

Эксперт напомнил, что похожая политика, направленная на повышение налогового давления, со стороны властей в 2008 году спровоцировала кризис в промышленности, когда предприятия оказались на грани остановки.

"Есть опыт 2008 года. Тогда тоже правительство пыталось, видя спекулятивный рост по всем показателям металлургии, через тарифы и прочие средства забрать эти премии спекулятивно у наших производителей. Но уже через месяц, с августа 2008 года, началось торможение развития. А за два месяца, в ноябре предприятия оказались на грани остановки. Поэтому надо вспомнить этот опыт правительства и убедиться, что не надо мыслить одним месяцем", - сказал Головко.

"Пивной" удар

Другая отрасль, чьи интересы напрямую затрагивает желание правительства аккумулировать как можно большую сумму средств в государственной казне – пивная.

Законопроект 5600 предлагает изменить украинскую систему налогообложения пивной отрасли на такую, которая существует в ЕС, и взимать акцизный налог в зависимости открепости пива.

Сейчас в Украине ставка акциза на пиво определена за 1 литр готовой продукции. Законодатели же предлагают заменить ее ставкой за литр 100-процентного спирта, при чем, пересчет ставки проводился, исходя из средневзвешенной крепости пива 4,88 процентов. Сам же акцизный налог предлагается повысить на 5 процентов.

Глава наблюдательного совета компании "Укрпиво" Денис Хренов отметил, что пивовары обеспокоены правительственными инициативами.

"Нас удивил подход Министерства финансов, поскольку с начала года мы общались по поводу реформы перехода на поградусный акциз, потратили много времени на то, чтобы сформировать правильный подход к смене системы, и в итоге была определена справедливая ставка налога. Но ни о каком повышении ставки не было речи – мы уже постфактум увидели это повышение на пять процентов, что нас очень беспокоит", – сказал он.

По словам Хренова, среди главных опасений пивоваров – повышение ставки налога посреди года, что приведет к негативным последствиям по выполнению планов пивоваренных компаний, которые были созданы год назад.

Представители отрасли отмечают, что подобные инициативы властей создают конкурентные преимущества не для собственных производителей, а для импортеров, поскольку готовая продукция из-за рубежа будет ввозиться по более выгодным условиям налогообложения, а продаваться, соответственно, по более приятной для покупателей цене.

При этом, и без того обширный теневой рынок алкогольной продукции продолжит расти.

Все в проигрыше

Проанализировав заявления представителей совершенно различных отраслей национальной экономики, становится очевидно, что в нынешней редакции законопроект, направленный, в том числе, на улучшение бизнес-климата в Украине, не просто не приведет к заявленной Кабмином цели, но и навредит многим отечественным компаниям и создаст неконкурентные условия на рынке. От такого законопроекта выиграют либо отдельные компании, как в случае с телекомом и аграрной сферой, либо конкуренты на внешних рынках – как в случае с металлургией или пивным производством.

В результате пострадают рядовые украинцы, поскольку увеличение нагрузки на бизнес неминуемо приведет к росту цен на продукцию и услуги, что больно ударит по кошелькам потребителей.

Кроме того, сомнительные инициативы, изложенные в тексте законопроекта 5600, могут привести и к другим негативным социальным последствиям: сокращению рабочих мест, росту безработицы и снижению уровня жизни украинцев, в целом.

"Получается, что ради повышения налоговых сборов правительство больно ударит по, пожалуй, единственным все еще эффективным сферам. В то время, как теневые индустрии продолжат чувствовать себя превосходно, избегая излишнего внимания регуляторов. Прямого влияния на физлиц действительно не будет, но произойдет косвенное: дополнительное налоговое давление и сокращение выручки вынудит снижать издержки, в том числе и административные. Как итог: многие украинцы могут столкнуться со снижением зарплат или вовсе остаться без работы", - считает руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян.

Масла в огонь подливает также тот факт, что законопроект 5600 был изначально зарегистрирован в Верховной Раде с нарушением регламента, не был представлен для публичного обсуждения, и ни одна из профильных ассоциаций не имела возможности подать к нему свои замечания.

А потому законодателям следует прислушаться к мнению бизнеса хотя бы сейчас – на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению, и умерить свои и без того большие аппетиты. Иначе украинская экономика, с трудом справляющаяся с последствиями затяжного коронакризиса, может столкнуться с очередным ударом, оправиться после которого будет непросто.

Татьяна Стежар

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