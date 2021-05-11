Обыск – не единственная причина, по которой правоохранители пытаются попасть в здание и встретиться с Медведчуком.

Контрразведка пытается провести обыски в доме Виктора Медведчука, но не может попасть в домовладение. Охрана политика вызвала адвокатов пытается убедить представителей СБУ, в том, что его нет дома.

Читайте такжеВенедиктова подписала подозрение в госизмене Медведчуку и Козаку

Об этом сообщает ZN.UA. Утверждается, что обыск – не единственная причина, по которой правоохранители пытаются попасть в здание и встретиться с Медведчуком. Политику уже подписали подозрение.

По оперативной информации СБ, Медведчук сейчас находится именно в указанном доме, вопреки заявлениям охранников.

Дело Медведчука

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчукк и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчука, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в киевском доме Медведчука.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров