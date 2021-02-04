По словам Данилова, стоило сделать элементарнейший анализ контента телеканалов, судьбой которых они так пекутся, чтобы определить, насколько он отвечает высоким мировым журналистским стандартам объективности и непредвзятости.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на критику решения СНБО о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" со стороны Международной и Европейской федераций журналистов.

Как отметил Данилов в Facebook, Украина уже семь лет живет в таких условиях, название которым – война.

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По его словам, деятельность международных и национальных организаций, которые занимаются защитой свободы слова и отстаиванием прав журналистов, чрезвычайно важна и является неотъемлемым признаком свободного и демократического общества.

"Обеспокоенность, которую эти уважаемые организации выражают по поводу санкций, введенных в действие решением СНБО Украины в отношении отдельных информационных ресурсов, ожидаема и понятна", - заявил он.

В то же время секретарь СНБО считает необходимым призвать уважаемые журналистские институты не делать поверхностные оценки и стандартные заявления, а изучить детали, разобраться в сути вопроса, а не по форме.

"Как сказано в заявлении International и European Federation of Journalists, "запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах". В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым - война. Война, которую ведет против нашей страны Россия, используя, в частности, все технологии информационной войны, которые никоим образом "не соответствуют международно-правовым стандартам", на необходимость соблюдения которых нам указывают", - подчеркнул он.

Данилов отметил, что одним из орудий гибридного оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков.

По его словам, IFJ и EFJ стоило бы сделать элементарный анализ контента телевизионных каналов, о судьбе которых они так переживают, чтобы определить, насколько он соответствует высоким мировым журналистским стандартам объективности и непредвзятости.

"Возможна ли была работа в Великобритании и США во время Второй мировой войны филиалов фашистских газет и радиостанций? Их закрытие также было бы расценено, как нападение на "свободу слова"? А Украина сегодня находится в ситуации открытой военной агрессии, когда впервые с 1945 года на европейском континенте одна страна предприняла попытку аннексировать часть территории другого государства. На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", - резюмировал он.

Запрет каналов Медведчука

Как известно, Международная и Европейская федерации журналистов осудили санкции, введенные в Украине против телеканалов, связанных с кумом президента России, народным депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

В заявлении IFJ и EFJ называют блокирование телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" "внесудебным и политически мотивированным запретом" на вещание.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

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Автор: Константин Гончаров