Телеканалы заявили, что и дальше "продолжат говорить правду гражданам Украины".

Медиахолдинг соратника кума Путина Тараса Козака обвинил президента Украины Владимира Зеленского в политической расправе, отреагировав так на введение в отношении их владельца санкций.

Об этом говорится в опубликованной на 112 Украина заявлении.

Читайте такжеУ Зеленского прокомментировали санкции против Казака и его каналов 112, ZIK и NewsOne

Также телеканалы считают, что СНБО ввел санкции "по надуманному предлогу", а Зеленский, мол, таким образом оставляет в эфире "удобные каналы", которые "будут врать народу Украины".

"Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире", – говорится в заявлении.

Медиахолдинг соратника кума Путина заявил, что и дальше "продолжит говорить правду гражданам Украины".

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

После этого каналы сразу начали отключать от эфира.

Решение о санкциях не поддержал спикер парламента Дмитрий Разумков, который присутствовал на заседании СНБО и воздержался от голосования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН