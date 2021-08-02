Во время разработки законодательства об основах деятельности саморегулируемых организаций должны быть предусмотрены инструменты, которые обеспечат возможности для ведения ими эффективного диалога с центральными и местными органами власти.

Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко во время круглого стола "Законодательное регулирование деятельности саморегулируемых организаций: современное состояние и пути совершенствования".

"Наш комитет прекрасно понимает важность деятельности саморегулируемых организаций, необходимость надлежащего законодательного обеспечения такой деятельности и наличия эффективных правовых инструментов для эффективного диалога с органами государственной власти и органами местного самоуправления", - подчеркнул он.

В этой связи председатель комитета предложил провести ряд встреч с участием народных депутатов и представителей профессиональных саморегулируемых организаций, в рамках которых были бы проработаны профессиональные предложения в соответствующее законодательство.

Со своей стороны, представители этих организаций, которые также принимали участие в круглом столе, выразили готовность к дальнейшему обсуждению, отметив, что законопроект "О саморегулировании хозяйственной и профессиональной деятельности", не в полной мере соответствует их видению.

"Поэтому наши предложения - это разработка законопроекта о саморегулируемых организациях, проект этот должен предусмотреть самостоятельность доступа к нашей профессии, независимость организации осуществления дисциплинарной процедуры, образование дисциплинарных комиссий при саморегулируемых организациях и ряд других положений. К сожалению существующий законопроект не в полной мере решает задачи, которые стоят перед ним. Он должен быть более глубоким и содержательным", - сказал председатель Совета частных исполнителей Виталий Чепурной.

В свою очередь член Совета арбитражных управляющих Анатолий Вязовченко отметил, что сейчас нормативно-правовая база, которая регулирует работу отдельных самоуправляющихся организаций оставляет их зависимыми от решений орган исполнительной власти и не позволяет в полной мере реализовать свой потенциал.

"Арбитражные управляющие очень хотели бы, чтобы у нас была такая же саморегулируемая организация, как и у адвокатов. Но чтобы это реализовать, нужны годы борьбы", - подчеркнул он.

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова подчеркнула, что НААУ готова делиться опытом работы с другими профессиональными организациями и приобщаться к разработке соответствующего законодательства.

"Есть проблемы, которые общие для всех органов и саморегулируемых организаций и которые нужно решать. В Украине НААУ была первой профессиональной саморегулируемой организацией, которая родилась в 2012 году по требованию Совета Европы в связи с принятой резолюцией ПАСЕ. За 9 лет нашего существования мы сделали огромные шаги в нашем развитии и можем поделиться этим позитивным опытом с другими профессиональными организациями", - отметила она.

Автор: Иван Бойко