Среди прочего со своим коллегой Зеленский обсудил "прогресс в имплементации украинской формулы мира".

Президенты Украины Владимир Зеленский и Индонезии и Прабово Субианто встретились на полях саммита в Сингапуре и обсудили двустороннее сотрудничество.

Как сообщил Зеленский, несмотря на попытки РФ препятствовать гражданскому судоходству в Черном море, Украина готова нарастить поставки сельскохозяйственной продукции в Индонезию.

Также со своим коллегой Зеленский обсудил "прогресс в имплементации украинской формулы мира". Украинский президент сказал, что выразил надежду на участие Индонезии в первом Глобальном саммите мира "на самом высоком уровне и в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы рассчитываем на поддержку Индонезией суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Зеленский.

Саммит по вопросам безопасности в Сингапуре

С 31 мая по 2 июня в Сингапуре проходит ежегодный Азиатский саммит по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", в котором принимают участие министры обороны и другие военные руководители 28 государств АТР. Украинский президент выступит на мероприятии 2 июня.

31 мая издание Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский посетит конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в эти выходные.

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