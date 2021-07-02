Илья Кива неоднократно выражал свою поддержку режиму Лукашенко.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива оскандалился очередным роликом, заявив, что Украина потеряла свою независимость.

На своей странице в Telegram он опубликовал видеообращение к белорусам по случаю Дня Независимости Республики.

Кива заявил, что еще недавно белорусам вроде бы "пришлось защищать и отстаивать" независимость, и что, мол, Украина сегодня свою независимость "потеряла".

"Вы всегда будете для нас примером борьбы и сопротивления за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое. Придет то время, когда белорусы, россияне и украинцы объединятся снова и станут той великой могучей силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспорядку. Мы сможем сохранить свою историю. Мы сможем вернуть наши взаимоотношения", – сказал скандальный депутат.

Кива добавил от имени украинского народа, что мы "всегда в наших сердцах будем нести любовь к славянским соседям".

Илья Кива неоднократно выражал свою поддержку режиму Лукашенко. Во время горячей фазы протестов в Беларуси он вместе с Виктором Медведчуком вывесил государственный флаг республики в Раде в противовес бело-красно-белому (символу протестного движения).

25 мая Кива поддержал незаконное задержание оппозиционера Романа Протасевича в Минске, написав в Telegram о "государственной позиции" Лукашенко, которая "заслуживает уважения".

А в июне 2021 года депутат критиковал руководство Украины за введение новых санкций против Беларуси, угрожая Зеленскому "ударом".

Летом 2020 года города Беларуси охватила волна протестов против фальсификации выборов главы государства. Тогда Лукашенко победил избирательную погоню с якобы 80% голосов. В течение нескольких месяцев Лукашенко удалось подавить демонстрации, политические преследования продолжаются до сих пор.

За силовой разгон протестов и убийство активистов ЕС ввел жесткие санкции против ответственных за преступления лиц. В мае 2021-го ввели очередной пакет ограничений в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета с основателем NEXTA Романом Протасевичем на борту.

Ряд стран мира не признают за Лукашенко статуса президента, в том числе и Украина.

На фоне политического кризиса Лукашенко почти разорвал связи с Западом и наоборот – улучшил их с Москвой. Кремль за все время событий в республике, в отличие от других стран-соседок, поддерживал действия белорусских силовиков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская