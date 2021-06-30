В центре столицы нардеп сжег сувениры.

Скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива решил бороться с фашизмом в Украине. Политик сжег сувенирные фуражки на Андреевском спуске.

Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий опубликовал ролик, на котором он сжигает фуражки из сувенирной лавки. Кива бросил два головных убора с неоднозначной символикой на тротуар, полил их горючей смесью и поджег, заявив, что "подобные тряпки должны сжигаться".

"Украина стала колыбелью фашизма в Европе. В Киеве спокойно можно купить нацистскую символику на улицах города. Андреевский спуск, 27.06.21", - говорится в подписи к видео.

Как ранее сообщал УНИАН, депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива выступил с очередным скандальным заявлением. На фоне распространенной российскими СМИ фотографии о якобы объятиях украинского и российского болельщиков он повторил кремлевский лозунг об "одном народе".

Напомним, что 29 июня на трибуне стадиона в Глазго произошел конфликт между группой украинских болельщиков и россиянином, пришедший к ним с триколором и ушанкой с красной звездой. Сеть мгновенно облетело совместное фото мужчин с украинским и российским флагами, а российские СМИ подписали кадр в стиле "дружбы между братьями".

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Автор: Анастасия Горбачева