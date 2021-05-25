Нардеп считает, что Украина с 2014 года якобы "контролируется" США.

Одиозный нардеп Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива похвалил режим Александра Лукашенко и спецоперацию по задержанию экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси.

Комментарий Кива оставил в своем Telegram-канале.

"Беларусь последовательно и системно защищает свою независимость в противостоянии с западными государствами, пытающимися получить контроль над страной, как это у них получилось с Украиной в 2014 году. Спецслужбы Беларуси, нейтрализуя предателей и агентов иностранных разведок, получая достоверную информацию о подготовке переворота, приводят в бешенство и истерию тех, кто к этой попытке переворота был причастен!" - отметил Кива.

Также нардеп считает, что Украина с 2014 года якобы "контролируется" США.

"Государственная позиция, заслуживающая уважения, на фоне захваченной и колонизированной в 2014-м Украины с ее марионеточной властью, подконтрольной американскому посольству", - подытожил нардеп от партии ОПЗЖ.

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Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича

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Автор: Денис Прядко